Le Tour Vibration 2025 repart à la rencontre de ses publics en région

Pour sa neuvième édition, le Tour Vibration retrouvera des villes emblématiques qui ont déjà vibré au rythme de ses concerts l’an dernier. Il fera étape à Sorigny (le 6 septembre), à Châteauroux (le 13 septembre), à Romorantin (le 20 septembre) et au Mans (le 27 septembre). Le Tour Vibration séduit chaque année par la qualité de sa programmation, son ambiance conviviale et familiale, et sa capacité à fédérer tous les publics autour de la musique live, en accès totalement gratuit.

Ce rendez-vous unique ne serait pas possible sans le soutien des collectivités locales partenaires : les mairies de Sorigny, Romorantin, Châteauroux et du Mans, ainsi que la Communauté de communes du Romorantinais et Monestois. le département de l’Indre.