Tendance Live à Alençon : la programmation dévoilée

La saison de concerts gratuits organisés par Tendance Ouest est une nouvelle fois ouverte dans la magnifique salle Anova d'Alençon (Orne), le vendredi 26 janvier prochain. Tendance Ouest offre à ses auditeurs plus de 3h00 de concert sur une scène de 290 m2 pour une soirée événement.

Pour cette 5e édition, la radio recevra Black M, Dadju, Vitaa, Lucie Vagenheim (originaire de Rouen, la jeune chanteuse a été finaliste de la 6e saison de The Voice), Hoshi, le DJ Odyssey, Nemo Schiffman et Nilusi (Kids United), Ridsa, le duo Basada, Caroline Costa, Marvin Dupré ainsi que Mogwhy et Lias Impreza