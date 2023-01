Tendance Live : Tendance Ouest distribue les premières places

La programmation de l'édition 2023 du Tendance Live Anova by Tendance Ouest sera révélée dans quelques jours. Plus d'une dizaine d'artistes se produiront sur scène le vendredi 27 janvier lors d'un show gratuit et unique à Alençon. Dans l'immédiat, les 1 000 premières places du concert gratuit Tendance Live sont à retirer en exclusivité dans les restaurants McDonald's de Condé-sur-Sarthe et d'Arçonnay, dès ce mercredi 4 janvier à partir de midi (sans obligation d'achat, deux places distribuées par personne, dans la limite des stocks disponibles).

Les auditeurs pourront aussi gagner leur places en écoutant Tendance Ouest à partir de ce vendredi 6 janvier.