Téléchargez votre badge pour le Paris Radio Show

Deux journées (dont une nocturne), le Paris Radio Show approche avec son lot de conférences, de rencontres, d'exclusivités, de concerts... Cette année, l'édition 2023 investit dans La Bellevilloise (9-21 Rue Boyer, 75020 Paris) et sera celle où les décideurs et les acteurs de l'audio digital, de la radio et du podcast viendront s'informer, échanger et découvrir les fournisseurs pour leurs projets techniques, éditoriaux et stratégiques.

Un rendez-vous unique dans le paysage et proposé par les Éditions HF, entreprise éditrice de La Lettre Pro de la Radio). Autour de plus de 80 exposants, il s'agit aussi de réunir la grande famille de la radio et de l'audio digital durant deux jours festifs.