Téléchargez le n° 154 de La Lettre Pro de la Radio

Échanger avec le président-fondateur de Pyrénées FM, Jean Clergue, est un régal. Ex de Radio Andorre et de radios dites périphériques, cet homme passionné de radio croit au terroir, au micro sur les places de village. Loin du business, il fait la radio à laquelle il croit avec beaucoup de modernité et de professionnalisme. La recette fonctionne : 100 000 auditeurs par semaine.Fraîchement arrivée à Skyrock, Marie Telle est la première animatrice que Difool a débauchée de NRJ. Une première dans l’histoire de la station urbaine. Et c’est une bonne chose. Une voix et un flow qui donnent de la fraîcheur à la station de la rue Greneta. On retrouve Marie la nuit en national mais aussi sur le décrochage marseillais depuis Paris. Et ce n’est qu’un début.La saison 2023-2024 du studio Maxi l’air sera synonyme d’anniversaire puisqu’elle célébrera 20 ans de voice-track et de production sonore en France et dans toute la francophonie.