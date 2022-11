Téléchargez le 147e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Depuis 2002, Espace s’est considérablement étendue en Normandie. Avec ses 83 000 auditeurs, elle fait figure de cas d’école dans sa catégorie. Son développement n’est pas le fruit du hasard ; il s’est construit avec cohérence et maîtrise de ses objectifs.De l’eau a coulé sous les ponts depuis que l’animateur vedette de la maison RTL a prononcé ses premiers mots dans un micro en 1982. Quarante ans plus tard, avec la même passion et à force de travail, il multiplie les interviews des plus grands artistes français et internationaux.Hit FM Radio, première radio locale du Gers, ambitionne aujourd’hui un changement de catégorie pour accélérer son développement. Une évolution logique pour cette associative qui a fait de l’hyper-proximité sa priorité. Elle veut ainsi accroître davantage sa présence terrain dans les Pyrénées.Chef de file de l’émission On va déguster, chaque dimanche sur France Inter, le journaliste et critique gastronomique François-Régis Gaudry explore les patrimoines et la culture gastronomique. Cet apôtre du bien manger aime mélanger savoir et saveurs pour emmener l’auditeur vers de nouveaux horizons.Depuis 5 ans, Amandine Bégot construit sa carrière radio au micro de RTL après être passée pendant près de 20 ans par les chaînes d’info en continu. Celle qui avoue avoir eu un effet “waouh” la première fois qu’elle a entendu son nom accolé aux célèbres trompettes de la station est depuis cette saison à la coanimation de la matinale de RTL aux côtés d’Yves Calvi. Un nouveau défi pour la journaliste qui l’aborde, comme toujours, avec enthousiasme.