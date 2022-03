Téléchargez le 140e numéro de La Lettre Pro de la Radio

La société évolue et forcément la musique en est son reflet. Les clubs viennent de rouvrir. D’innombrables productions sortent chaque jour, et pour les DJ, les programmateurs radio, difficile parfois de choisir parmi un catalogue gargantuesque. Chez DJBuzz, on a fait le choix de sélectionner les coups de cœur des DJ pour y voir plus clair.Le Brussels Podcast Festival s’apprête à ouvrir ses portes à partir du 7 avril prochain pour une troisième édition. Se présentant comme le rendez-vous de référence de la création de podcasts natifs et d’œuvres radiophoniques originales made in Belgique, celui-ci entend faire valoir sa singularité et son éclectisme pour participer à la mise en avant d’un vivier de créateurs francophones et néerlandophones qui ne demande qu’à se faire entendre du plus grand nombre.En France, 100 millions de podcasts ont été écoutés chaque mois en 2020, d’après une étude Havas CSA. Dans tous les autres pays, le podcast continue de gagner en popularité. 40% des adultes écoutent des podcasts tous les mois dans des pays comme le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie. Les auditeurs sont toujours en demande d’écoute quand ils veulent, où ils veulent.Juan Lazaron vend de la publicité radio depuis 23 ans chez Radio Régie, la régie publicitaire de Freedom, NRJ, RTL et Rire & Chansons sur l’île de La Réunion. Sa réussite est une référence tant en termes de qualités humaines qu’en chiffres. Avec 2 100 000 euros de CA annuel à lui tout seul, Juan est sans doute le meilleur commercial radio sur le terrain local français. Sourire permanent, humour acéré, empathie et bienveillance sincères, créativité et expertise sont ses atouts naturels dont ses clients raffolent.