Téléchargez le 137e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Au rythme galopant du développement des technologies, la veille et l’expérimentation sont indispensables pour la radio. Au sein de la Direction du Numérique et de la Production de Radio France, la Direction de l’Accélération et du Partage de l’Innovation est à l’affût.MusicDatak se présente comme “un processus automatisé qui détecte les hits, vérifie les informations, organise et hiérarchise les hits en fonction du degré de satisfaction d’un public spécifique à un endroit précis”. Un outil basé sur des algorithmes et destiné aux radios qui veulent soigner et améliorer leur programmation musicale…AYP FM, la voix de l’Arménie soutenue par la diaspora arménienne française, diffuse depuis 1993 sur la fréquence 99.5, qu’elle partage avec la station France Maghreb, également en DAB+ 24/24 sur Paris, Marseille et Nice, et sur Internet. Basée en région parisienne, à Alfortville où 10% de la population locale est arménienne, AYP FM vient de passer en IP et d’opérer fin août une modernisation complète de ses studios.