Téléchargez le 123e numéro de La Lettre Pro de la Radio

One FM, la star des radios helvétiques

Pendant le confinement, tout le monde a dit adieu aux studios. "On a renvoyé tout le monde à la maison. On a équipé chacun de matériel pour que nos animateurs et journalistes puissent faire de la radio à la maison." Dans un premier temps, la réalisation se faisait à domicile. "La réactivité était compliquée, donc on a fini par faire la réa à la radio." À One FM, seuls trois réalisateurs avaient les clés de la radio. "On a fait en sorte que personne ne se croise."



Acentrale, la radio des luttes sociales

Elle est née sur le pavé parisien, lors de la grève du 5 décembre dernier. Elle n’était appelée qu’à émettre de manière temporaire. Elle aurait pu n'être diffusée que dans les grandes métropoles. La radio Acentrale a désormais son maillage territorial, et sa programmation, orientée sur les luttes sociales.



Paul-Frédéric "raconte" le temps sur 100%

Chaque matin, depuis plus de dix ans, Paul-Frédéric Casset présente la météo dans le morning de 100%. Météorologue amateur, il réalise ses propres prévisions, rédige ses bulletins dans lesquels il explique les phénomènes avec le plus de précisions possible, sur un territoire complexe. Au fil du temps, sa chronique est devenue un rendez-vous phare de l’antenne, où l’amateur, très éclairé, partage sa passion.