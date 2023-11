Taylor Swift sacrée "Artiste de l’année 2023" par Apple Music

Le nombre de streams de Taylor Swift a constamment augmenté tout au long de l’année, particulièrement avec l’énorme succès de Taylor Swift The Eras Tour. La semaine du lancement de la tournée, en mars, le nombre de streams a augmenté de 61% dans le monde. Son nombre d’écoutes mensuel a continué à progresser pendant tout l’été.

La Setlist de la tournée "Eras" de Taylor Swift a été la Setlist la plus écoutée de l’année, et figure également dans le Top 40 des playlists les plus écoutées cette année. Des morceaux comme "Bad Blood", "Blank Space", "Style", "Shake It Off", "Wildest Dreams" et "All Of The Girls You Loved Before" se sont tous hissés dans les Tops Apple Music pour la première fois en 2023.