Targetspot lance la version bêta de Passport Audio Manager

Avec Passport Audio Manager, les marques et les agences, notamment dans le segment des PME ou du marché intermédiaire, peuvent exploiter toute la puissance du son et la croissance phénoménale de la consommation d’audio digital. Pour elles, c’est aussi simple que de gérer leurs campagnes de marketing en ligne.

"Nous lançons Passport Audio Manager, initialement en version bêta privée, avec une série de partenaires stratégiques (agences médias et marques) aux États-Unis", affirme Eric van der Haegen, chez Targetspot. "Nous voulons d’abord recueillir des avis et des suggestions en Amérique du Nord, et nous nous préparons à un lancement mondial à grande échelle au début de 2022".