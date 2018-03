TNS Ilres dévoile les audiences des radios au Luxembourg

Six radios apparaissent dans ce classement :

Le terrain d’enquête de cette s’est déroulé de mi-février à fin juin 2017 et de mi-septembre 2017 à mi-février 2018. L'étude a été commanditée par les trois grands groupes de médias du pays : Editpress SA, IP Luxembourg/CLT-UFA et Saint-Paul Luxembourg SA. Elle a également été soutenue par le Gouvernement luxembourgeois. Estimant non adaptée la mesure d’audience auprès de la population portugaise résidente, Saint Paul Luxembourg a souhaité exclure les résultats des médias Radio Latina et Contacto des résultats de l’étude 2018.I.L'étude complète est disponible ICI