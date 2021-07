TDF signe un partenariat avec Radio Screen

"Nous nous réjouissons de concrétiser ce partenariat avec Radio Screen, qui apporte à nos clients DAB+ et à leurs auditeurs une qualité de service supplémentaire. TDF a à coeur d’accompagner ses clients, les éditeurs de programmes, pour répondre au mieux à leurs besoins. Pour cela, nous nous appuyons sur notre expertise en matière de diffusion radio depuis plus de quarante ans et proposons une offre complète en DAB+ allant de la collecte de flux et de la tête de réseau, au transport du signal via l’ensemble de notre réseau existant et bien entendu à la diffusion" a déclaré Franck Langrand, directeur général de la BU Audiovisuel à TDF.Rappelons que Radio Screen est une plateforme de diffusion de données associés pour les radios numérique DAB+ et RadioDNS Hybrid Radio. Radio Screen donne la possibilité aux radios d'afficher en simultané de leur programme audio des diaporamas photo qui illustrent la musique, les interventions animateurs ainsi que les messages publicitaires sur les écrans de véhicules équipés d'un récepteur compatible.