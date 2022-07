TDF publie sa communication sur le progrès

À nouveau cette année, TDF a tenu son engagement en matière de réduction de la fracture numérique. Dans un contexte où la crise sanitaire s’est poursuivie, les plateformes hertziennes terrestres, dont TDF assure la diffusion en France, ont prouvé leur résilience. Les Français plébiscitent la Télévision Numérique Terrestre et la radio hertzienne (FM et DAB+), gratuites, anonymes et accessibles. Avec 240 pylônes mis à disposition des opérateurs télécom et 180 000 prises de fibre optique installées, TDF a accéléré le déploiement des réseaux de télécommunication. Ces nouvelles infrastructures visent à apporter une couverture mobile et fixe sur l’ensemble du territoire, en France métropolitaine et en outre-mer et, en particulier, dans les zones rurales. Les déploiements de la radio numérique DAB+ se sont également concrétisés en régions.