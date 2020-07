TDF publie sa "Communication sur le Progrès"

Le groupe TDF, membre du Global Compact des Nations Unies depuis 2014, publie sa Communication sur le Progrès (COP, pour Communication on Progress), qui illustre ses engagements et ses résultats pour l’année 2019 en matière de promotion et de respect des Droits de l’Homme, des normes internationales du travail, d’environnement et de la lutte contre la corruption.