TDF lance la radio numérique DAB+ à Rennes

Karim El Naggar, directeur général de la BU Audiovisuel de TDF a déclare : "Je me félicite de l’arrivée du DAB+ sur l’allotissement de Rennes local depuis le site emblématique de TDF situé à Cesson-Sévigné. TDF dispose d’un ancrage territorial fort et historique dans la région en matière d’innovation et d’expertise technique. TDF a à cœur d’accompagner ses clients, les éditeurs de programmes, pour répondre au mieux à leurs besoins de couverture numérique. Pour cela, nous nous appuyons sur notre expertise en matière de diffusion radio depuis presque 50 ans pour proposer une offre complète en DAB+ allant de la collecte de flux et de la tête de réseau, au transport du signal via l’ensemble de notre réseau existant et bien entendu à la diffusion".