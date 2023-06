TDF a démarré le DAB+ en Bourgogne-Franche-Comté

Pour permettre la diffusion en DAB+ de ces radios, les équipes de TDF ont réalisé de nouvelles installations techniques. Ces travaux ont consisté à installer sur les sites de diffusion, de nouveaux systèmes antennaires, des cellules de multiplexage et les émetteurs associés. Des travaux d’adaptation des infrastructures ont également été réalisés.

Acteur industriel, TDF mène les projets DAB+ de bout en bout : les systèmes antennaires complexes sont conçus par le pôle d’expertise de TDF situé près de Rennes et les structures d’accueil des antennes par le pôle d’expertise de TDF situé à Toulouse.

Au-delà de la diffusion du DAB+, ces cinq sites de TDF diffusent également la radio FM et, certains, la TNT et hébergent les opérateurs de téléphonie mobile.