Sylvie Noël nommée Secrétaire générale des rédactions de RFI

Rattachée au Directeur de RFI et membre du comité de direction de la chaîne, Sylvie Noël assurera la responsabilité de la prévision, de la planification, de la répartition et de l'optimisation des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs d'antenne, dans le respect des règles en vigueur dans l'entreprise. Elle sera quotidiennement en relation avec les responsables opérationnels, travaillera en lien direct avec les fonctions support de France Médias Monde et assurera la supervision d’une équipe.

Sylvie Noël succèdera à ce poste à Liza Chaboussant, qui vient d’être nommée adjointe au directeur de RFI en charge des langues étrangères, et prendra progressivement son poste à compter du 1er décembre en passage de relais. Elle occupera pleinement son poste à compter du 1er janvier prochain.