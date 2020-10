Sybel fête Halloween

Toujours dans l’idée d’occuper les enfants hors écran en voiture ou ailleurs, Sybel propose des dessins animés joués par de véritables acteurs pour laisser place à leur imaginaire : "Le monstre du puits" ; "Le fantôme d'un soir", "Le train fantôme", "P'tits monstres, "Sorcières, Sortilèges et carafons" ou encore "Hansel et Gretel".

Par ailleurs, pour occuper ses journées et soirées à l’heure du couvre-feu Sybel propose notamment aux adultes un large choix de fictions jouées par des comédiens et des récits sur l’histoire des plus grands serial killers racontés par Christophe Hondelatte : "Noises",, "Dieve", "The Blondes"...