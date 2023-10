Belgique : c'est reparti pour les parcours Halloween de Nostalgie

Il faudra prendre son courage à deux mains pour affronter le parcours enchanté d'Halloween préparé par Nostalgie Belgique. Une activité drôle, ludique et tout public. Une animation gratuite et ensorcelante qui se déplace à Ath (au Parc de l'Esplanade le 14 octobre), à Boussu (au Château de Boussu, le 21 octobre), à Namur (au Parc Reine Fabiola, le 22 octobre), à Jette ​ (au Parc Garcet, le 28 octobre), à Tubize (à la Maison des Jeunes, le 29 octobre) et à Huy (dans le Vieux Huy, le 31 octobre).

De 15h à 18h, les activités proposées seront adaptées aux plus petits. De 19h30 à 20h30, on y proposera des animations en ambiance nocturne adaptées aux enfants plus téméraires.