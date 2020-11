Swigg et Oüi FM, désormais accessibles en Midi-Pyrénées

Rédigé par Brulhatour le Lundi 9 Novembre 2020 à 12:05 | modifié le Lundi 9 Novembre 2020 à 12:05

Après Paris, Marseille, Nice, Lyon, Mâcon, Nantes, La Roche-sur-Yon, l’Alsace, le Nord, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime, la radio en DAB+ est disponible depuis quelques jours à Toulouse et Montauban ainsi qu'à Bordeaux et Arcachon. Les radios du Groupe 1981, Swigg, Oüi FM, Wit FM et BlackBox sont présentes sur ce nouveau mode de diffusion qui représente une véritable révolution pour la radio