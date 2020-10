Sur le Net, les radios les plus écoutées en septembre

France Inter, très large leader, RMC, NRJ, franceinfo et Nostalgie composent le Top 5 des radios les plus écoutées sur le Net selon l'Alliance des Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM). Disparition de Djam Radio et réapparition de Radio Public Santé dans le Top 20 dans lequel Radio Meuh se maintient de justesse.Radio France domine toujours très largement le classement par groupes et réseaux avec plus de 60 millions d'écoutes depuis la France avec 78 flux différentes. Espace Group est le premier groupe de radios privées en septembre grâce à 181 flux différents avec 5 622 112 écoutes actives.Tous les résultats sont accessibles ci-dessous ou en téléchargement ICI