Sur HomePod dites "Siri, joue NRJ"

Apple Music et Siri créent une toute nouvelle façon de découvrir et d'interagir avec la musique chez soi. L’HomePod pourra également vous aider dans vos tâches quotidiennes - et contrôler votre maison connectée - le tout juste avec votre voix. NRJ est aujourd’hui disponible sur le HomePod d'Apple. Une simple demande Siri: "Dis Siri, joue NRJ" vous donne accès à NRJ en direct. L'auditeur peut écouter la programmation musicale, les émissions de divertissement et les shows radio de NRJ : "Manu dans le 6/9", "Le Rico Show", "Mikl sur NRJ" et "DominGo Radio Stream sur NRJ".

Les auditeurs peuvent aussi découvrir le contenu exclusif "NRJ Pop News" sur HomePod et en exclusivité sur Apple Podcast quio veut offrir "le meilleur de l’actualité pop : infos musique, concerts, cinéma et les secrets de vos stars préférées".