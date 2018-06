Suivez en live vidéo le congrès annuel du SNRL

Plusieurs temps forts rythmeront ces 3 journées : conférences, tables rondes, échanges, discussions, débats autour de plusieurs thèmes : l'intéressant sujet des prud'hommes en lien avec "les dirigeants des radios et les conflits du travail", les synergies entre les radios locales et les territoires, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique avec Laura Debezy, SecrétaIre Générale du FSER, les enjeux du DAB+ dans la modernisation du média radio... Le programme complet à télécharger ICI Bien sûr, La Lettre Pro de la Radio s'installera à Montpellier pour couvrir la 13e édition de ce congrès annuel du SNRL et invite les radios à venir rencontrer l'équipe sur son stand, dès ce jeudi matin.