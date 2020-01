Suisse : toutes les audiences des radios

Les données d’audience TV collectées par Mediapulse sur les appareils TV traditionnels durant le second semestre 2019 montrent que les programmes TV ont atteint en Suisse un peu moins de monde que l’année précédente et que la durée de visionnement par personne a également diminué. Par rapport au second semestre 2018, la pénétration journalière a reculé de deux points de pourcentage, passant de 65% à 63%, et l’utilisation par téléspectateur a perdu deux minutes, passant ainsi de 198 à 196 minutes. On observe la même tendance pour la radio: la pénétration journalière a aussi reculé de deux points de pourcentage, passant de 83% à 81%, tandis que l’utilisation par auditeur a diminué de 7 minutes, passant de 119 à 112 minutes.