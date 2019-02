Suisse : presque 4.2 millions de radios DAB+ vendues

La part des programmes de radio écoutés en mode numérique continue de croître: selon les chiffres relevés semestriellement par l'institut de recherche GfK sur mandat de l'OFCOM et du groupe de travail "Migration numérique" (GT DigiMig), les Suisses ont écouté en moyenne 64 minutes de radio sur 100 en mode numérique. La proportion s'élève à 33% pour le DAB+ et à 31% pour l'internet, le câble ou les réseaux IP-TV. Même si elle affiche une tendance à la baisse, la part de la radio analogique par OUC reste la plus élevée, avec 36%; toutefois, ceux qui écoutaient la radio exclusivement sur OUC en 2018 ne sont plus que 18%, contre 24% l'année précédente.