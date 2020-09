Suisse : les médias sociaux gagnent en importance dans la formation de l'opinion

Les médias sociaux pèsent de plus en plus dans la formation de l'opinion des jeunes suisses. Avec une part de 34%, ils exercent la plus grande influence sur la formation de l'opinion chez les jeunes entre 15 et 29 ans, devant la radio (21%), les médias d'information en ligne (18%), la presse écrite (16%) et la télévision (11%). Cette tendance est encore plus marquée en Suisse romande, où les médias sociaux représentent près de la moitié (45%) du pouvoir d'influence sur l'opinion dans cette tranche d'âge.

L'influence des médias d'information en ligne sur la formation de l'opinion des jeunes a évolué différemment d'une région linguistique à l'autre. Alors que, en Suisse italienne, ces médias ont gagné 8 points de pourcentage par rapport à 2018 (de 14% à 22%), leur importance n'a augmenté que d'un point en Suisse romande (de 11% à 12%).



En Suisse alémanique, leur part au potentiel de formation de l'opinion a même baissé de 22% en 2018 à 19% en 2019.