Suisse : les médias en ligne atteignent quelque 5 millions de personnes par mois

Les Online Content Audience Data mettent à disposition une mesure quotidienne de l’audience en ligne qui renseigne sur les personnes se trouvant derrière les machines. Le marché dispose ainsi de données à haute valeur utile. Il est par exemple possible, pour les brands en ligne, d’établir les caractéristiques structurelles de l’utilisation et de présenter des courbes d’audience jusqu’à l’échelle horaire. Il en ressort que les médias en ligne suisses sont utilisés tout au long de la journée, avec des pics le matin et à midi et les valeurs les plus élevées le soir. Les samedis et les dimanches présentent des courbes globalement similaires, mais légèrement décalées dans l’horaire quotidien. L’utilisation commence à augmenter à une heure un peu plus tardive, mais est ensuite légèrement plus élevée que pendant les jours ouvrables, surtout les dimanches. Il n’y a en outre pas de pic de midi pendant les week-ends.