Suisse : les audiences restent maximales pour la télévision

En Suisse, la télévision classique rassemble de loin le plus grand nombre de téléspectateurs aux durées d’utilisation les plus longues et presque exclusivement par le biais d’un téléviseur traditionnel. Par ailleurs, la plateforme vidéo YouTube et le fournisseur de streaming Netflix atteignent également des parts importantes du public. En comparaison, les autres plateformes de streaming Disney+, Amazon Prime ou Apple TV+ n’atteignent que très peu de personnes par jour et ne sont plus prises en compte dans les autres analyses de données.