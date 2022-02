Suisse : le DAB+ et l'internet gagnent du terrain, la FM recule

La numérisation de la radio est plus avancée en Suisse alémanique (77%, DAB+ et internet confondus) qu’en Suisse romande (69%) ou au Tessin (68%). La Suisse latine recourt toutefois plus volontiers à l’internet, qui représente plus d’un tiers de l’utilisation totale, alors que la FM et le DAB+ comptent chacun pour un peu moins d’un tiers.

L’utilisation de la radio numérique dépasse 70% dans pratiquement tous les groupes d'âge. Avec 85%, elle est la plus avancée chez les 15-34 ans, qui privilégient la réception via l’internet (51%). Chez les 55 ans et plus, l’utilisation numérique représente 69%, et le DAB+ est le mode de réception préféré (41%).