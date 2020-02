Suisse : le DAB+ est désormais le mode de diffusion radio le plus utilisé

À la maison et au travail, le DAB+ est désormais clairement devenu le mode de réception le plus écouté. En voiture, les OUC prédominent encore avec 51% mais, comme de plus en plus de voitures équipées d'une radio DAB+ sillonnent les routes suisses, l'utilisation du DAB+ augmente également et atteint aujourd'hui déjà 40%. Alors qu'il y a quatre ans, 24% de la population déclarait écouter la radio exclusivement en mode analo-gique, cette proportion a diminué de 9 points de pourcentage depuis et se situe actuellement à 15%. Dans le même temps, la proportion des personnes qui utilisent exclusivement des modes de réception numériques a doublé depuis l'automne 2015 et s'élève aujourd'hui à 40%.

Depuis l'automne 2015, sur mandat du groupe de travail Migration numérique, GfK Suisse mesure chaque semestre la progression de l'utilisation de la radio numérique en Suisse par le biais d'un ques-tionnaire en ligne et d'entretiens téléphoniques. En automne 2019, 2'800 personnes de 15 ans et plus ont été interrogées.