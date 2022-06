Suisse : la RTS obtient le niveau 2 de la certification EDGE

Les certifications EDGE sont valables deux ans et comportent trois niveaux : ASSESS, MOVE et LEAD. La RTS a obtenu le premier niveau en 2020. Le niveau 2 de certification a été remporté grâce aux progrès réalisés depuis en matière d’égalité des genres et d’équilibre entre vie privée et professionnelle. Citons l’augmentation de la représentation des femmes au sein du personnel encadrant (de 17% en 2019 à 43% fin 2021 au sein du Conseil de direction notamment), la prolongation du congé paternité de 2 à 4 semaines, l’allongement du congé maternité de 16 à 18 semaines, la mise en place d’une politique de télétravail, d’un programme de retour progressif après absences familiales ou encore de politiques d’embauche et de rémunérations non discriminantes.