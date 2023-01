Suisse : la RTS fait le bilan de ses audiences en 2022

Sur le site et les applications, les 641 000 visites journalières moyennes en 2022 illustrent le bénéfice engrangé par l'effort mené pendant la pandémie (70 000 en 2020 et 699 000 en 2021). Le site et les applications enregistrent une légère baisse de 8%, mais les visites restent à un niveau plus élevé qu’avant le Covid (505 000). Les contenus sur Facebook poursuivent leur baisse amorcée en 2020 (464 000 vues journalières de plus de 10 secondes en 2022, contre 570 000 en 2020). En effet, l'usage de ce réseau social subit les effets de transferts des utilisatrices et utilisateurs vers des plateformes plus jeunes publics. Une baisse est également constatée sur YouTube (423 000 vues journalières en 2022 contre 466 000 en 2021).