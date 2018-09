Suisse : hausse du soutien financier aux radios locales

Environ deux tiers des moyens supplémentaires (8.4 millions de francs) vont aux 13 télévisions régionales titulaires d'une concession, et un bon tiers aux 21 radios ayants droit. S'agissant du montant prévu pour les radios, 85% vont au bénéfice des radios commerciales dans les régions périphériques et de montagne, et 15% aux radios complémentaires non commerciales. Les radios commerciales obtiennent ainsi 4.3 millions de francs en plus par année, les radios complémentaires 780' 000 francs. Le DETEC accroît la quote-part des différents diffuseurs selon le modèle de répartition qui avait déjà été utilisé lors du renouvellement des concessions en 2008. Ce modèle tient notamment compte des spécificités économiques des zones de desserte ainsi que des prestations particulières, par exemple des programmes bilingues.