Suisse : dernière prolongation de 2 ans pour la FM

Par une modification de l'ordonnance sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS), le Conseil fédéral repousse de fin 2024 à fin 2026 le délai de validité des concessions de radiocommunication FM. Les radios peuvent également interrompre la diffusion analogique plus tôt; depuis 2020, elles n'ont plus l'obligation de diffuser les programmes via la FM. La branche avait tout d'abord envisagé l'arrêt de la FM au plus tard à fin 2024.Cette dernière prolongation offre la possibilité de mener à bien, à l'aide de solutions individuelles, le processus de migration de la FM vers la radio numérique d'ici fin 2026 (lire ICI ).