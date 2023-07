Suisse : chaque mois, 5 millions de personnes utilisent les médias en ligne

Les "Online Content Audience Data" livrent des informations détaillées sur l’utilisation des brands en ligne, notamment les caractéristiques structurelles de cette utilisation et les courbes d’utilisation jusqu’à l’échelle horaire. Elles mettent en outre à disposition des données d’une précision au jour près et permettent d’analyser des événements spécifiques. Il apparaît ainsi que les médias en ligne accompagnent les utilisateurs et utilisatrices tout au long de la journée. Au premier semestre 2023, durant les jours ouvrables, les sites Web et les apps participant à la mesure ont été utilisés principalement tôt le matin (7h), à la mi-journée (12h) et le soir (17h à 22h). Le week-end, l’utilisation était répartie de manière égale sur toute la journée.