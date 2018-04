Suisse : appel d'offres pour une campagne d'information sur le DAB+

La campagne d'information sera menée en étroite collaboration avec les radios, qui la soutiendront dans leurs programmes et par la diffusion de publicités gratuites. La branche de la radio prévoit ces prochaines années d'abandonner de manière coordonnée la diffusion analogique par OUC pour faire du DAB+ la principale technique de diffusion. Cette technologie offre une réception stable, claire et de qualité. En outre, les stations ont la possibilité de compléter leurs programmes avec des informations supplémentaires (par exemple sous forme de textes ou de graphiques). Enfin, avec le DAB+, les fréquences sont utilisées de manière plus rationnelle et permettent de diffuser davantage de programmes dans des zones de diffusion plus grandes. Entre 2013 et 2014, des représentants de la SSR, des associations de radios privées et non commerciales et de l'OFCOM ont élaboré une stratégie commune en vue de la migration des OUC sur le DAB+ au plus tard en 2024. En décembre 2014, le groupe de travail "DigiMig" a transmis un rapport final au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). La date définitive de mise hors service des OUC sera fixée par le groupe de travail au plus tard début 2019 et communiquée alors.