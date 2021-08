Suisse : LFM a fait sa rentrée

L’humoriste Yann Lambiel – qui a fêté ses 25 ans de carrière – vient tous les matins sur LFM pour égayer la matinale avec ses talents d’imitateur. Depuis 6 ans, i l trafique l’info avec les nombreuses voix et personnages qu’il imite et parodie avec tendresse et piquant. "Mes chroniques radio me demandent une écriture quotidienne qui me permet d’être au courant de tout ce qu’il se passe et qui m’inspire évidemment pour mes spectacles", reconnaît Yann Lambiel. "Il me faut entre 4 et 5 heures par jour pour écrire ma chronique de six minutes et pour être au plus proche de l’actualité, il m’arrive parfois d’écrire encore quelques minutes avant de prendre l’antenne. Se retrouver dans le studio à côté de Daniel Brélaz, Philippe Leuba, Nuria Gorrite ou encore Pierre-Yves Maillard pendant que je les taquine en direct est tellement grisant. En général, ils rigolent plus quand je me moque de leurs collègues que d’eux-même. En tout cas, c'est un vrai plaisir de se lever tous l es matins pour donner le sourire aux auditeurs".