Suisse : Canal 3 francophone se rapproche de RJB

Les synergies développées ces derniers mois dans les rédactions (les journalistes du Journal du Jura, d’Ajour pour le web et les journalistes de RJB et Canal 3 francophone) et les secteurs de l’animation de Canal 3 francophone et de RJB offriront un programme d’information et de divertissement renforcé. Allier les deux radios s’inscrit dans une perspective de convergence médiatique nécessaire pour la pérennité et la viabilité des médias de proximité.

Cette union constitue la première étape du rapprochement entre les groupes BNJ et Gassmann qui s’était concrétisé en février dernier par la constitution de la holding Jura Bernois Bienne Seeland SA (JBBS).