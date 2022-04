Sud Radio : une soirée spéciale pour la Présidentielle

Avec son partenaire ifop/ fiducial, Sud Radio proposera un tour de France et des directs dans les QG, de 18h à 20h. Les auditeurs retrouveront ensuite les commentaires de Philippe Bilger, Françoise Degois, André Bercoff, Denis Jeambar, Pascal Jalabert, Eric Revel, Caroline Pilastre, Lydia Guirous... Des invités politiques se succèderont également dans les studios pour réagir et prendre position. En milieu de soirée, Sud Radio diffusera "Les Vraies Voix de la présidentielle" émission animée par Philippe David et animée par Philippe David.

Le lendemain matin, Patrick Roger et Cécile De Ménibus présenteront une matinale spéciale avec toutes les réactions politiques et avec les éditorialistes Arlette Chabot, Elizabeth Levy...