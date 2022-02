Sud Radio : une grille spéciale consacrée à la Présidentielle

À Sud Radio, la présidentielle constitue le fil rouge de ce début d’année notamment avec "Sud Radio Présidentielles 2022", de 7h à 10h avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus avec des interviews de politiques, des spécialistes et les auditeurs pour aller sur le fond des dossiers et des propositions.

Chaque mercredi, à 07h45, la station propose "Le comparateur des programmes" avec Agnès Verdier-Molinié ou encore "Les petits déjeuners de la présidentielle", entre 8h et 9h15, où les candidats répondent aux questions de Patrick Roger, des auditeurs, éditorialistes (Françoise Degois, Arlette Chabot, Elizabeth Levy, Thierry Guerrier, Lydia Guirous)...