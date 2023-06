Sud Radio se délocalise à Marseille

À cette occasion, ce vendredi 8 juin, Sud Radio délocalise deux émissions en direct de Marseille. Patrick Roger et Cécile de Ménibus, duo emblématique de Sud Radio, animeront en public la matinale de 7h à 9h en direct de la brasserie La Samaritaine sur le vieux port de Marseille. "Les Vraies Voix," entre 17h et 19h avec Cécile De Ménibus et Philippe David seront en direct du cinéma L'Arplexe pour une émission spéciale sur l'engagement citoyen. Sud Radio émet à Marseille sur la fréquence 95.1.