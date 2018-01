Sud Radio lance une nouvelle campagne dans toute la France

Sud Radio souhaite ses voeux à travers ses affiches sur les arrières ou flancs de bus " Changez d'année, changez de radio " dans plusieurs villes y compris Paris et en région parisienne. Un second message sera ensuite mis en valeur, leur nouvelle signature "Parlons Vrai" qui sera déclinée dans quelques villes supplémentaires. Parallèlement, de grands affichages permanents seront visibles dont deux sur le périphérique parisien.

L'objectif de cette grande campagne est de renforcer la notoriété de Sud Radio sur des zones historiques et de faire connaitre la radio dans d'autres agglomérations y compris dans le grand sud et le centre.