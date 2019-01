Sud Radio fait son "Grand Débat" et lance un référendum

Sud Radio donne la parole aux citoyens à l’occasion du grand débat. Premier rendez-vous, ce jeudi entre 17h et 20h en direct de Toulouse. Christophe Bordet et les "Vraies Voix", Philippe Bilger, Philippe David et Christine Bouillot recevront des commerçants, des syndicalistes, des gilets jaunes et notamment Benjamin Cauchy, l’un des leaders de la première heure . Vendredi 18, Sud Radio sera la seule station à présenter ses émissions en direct de la petite ville de Souillac où vont converger des élus de toute la grande région Occitanie. Les "Vraies Voix" entre 12h et 13h avant la venue du président. "Le grand débrief des Vraies Voix" entre 17h et 20 h après la visite du chef de l’état.