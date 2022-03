Succès des programmes en langues africaines de RFI

Ces résultats correspondent à la première mesure d’audience des programmes du projet Afri’Kibaaru (financé par l’AFD – Agence Française de Développement), mis en œuvre par France Médias Monde et CFI en décembre 2020 pour renforcer l’accès à une information fiable et indépendante en Afrique de l’Ouest et centrale, à travers notamment la diffusion sur RFI d’émissions en mandenkan, fulfulde et haoussa, également repris par un réseau de radios partenaires dans la région.

Les résultats indiquent que la diffusion de ces programmes en langues africaines permet à RFI de toucher plus largement les femmes, les jeunes et les non scolarisés.