Spotify dévoile son classement des titres de l'été

"Good 4 u" a remporté la première place au niveau mondial, et elle est également en tête aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande, à Singapour, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et aux Émirats Arabes Unis. Depuis la sortie de la chanson le 14 mai, le titre "Good 4 u" a été ajouté à plus de 18 millions de playlists. Il a également servi d'inspiration à plus de 325 000 titres de listes de lecture générés par les utilisateurs.

Les quatre chansons du top 5 mondial ont emmené les auditeurs dans un voyage autour du monde. Le numéro 2 mondial est "Beggin'" de Måneskin, lauréat de l'Eurovision. "Todo De Ti" de Rauw Alejandro arrive à la 3e place. Lil Nas X, autre pilier de l'été pour les auditeurs, avec "Montero (Call Me By Your Name) " se classe à la 4e position et la collaboration entre Doja Cat et SZA pour "Kiss Me More" décroche la 5e place...