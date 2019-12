Soyez présents dans Les Dossiers de la Lettre #6 Régies Publicitaires 2020

Toutes les grandes régies publicitaires nationales et locales pourront exposer les innovations et leurs offres et traceront les grandes tendances du marché. À travers des interviews, des focus, des enquêtes et de nombreuses données chiffrées fournies par nos partenaires, ce magazine spécial permettra de faire un tour global du marché de la monétisation du marché radio et plus largement de l’audio dans son ensemble.

Plusieurs pages permettront aussi de guider les commerciaux face aux nouveaux enjeux du média à l’heure du digital. Des annonceurs seront également interrogés pour dévoiler des campagnes innovantes et leurs expériences du média.