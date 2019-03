SoundCloud et Targetspot annoncent un partenariat publicitaire exclusif en France

L’accord exclusif renforce et étend le partenariat déjà existant entre les deux sociétés sur le marché français et comprend un partenariat élargi dans deux autres marchés européens, l’Allemagne et les Pays-Bas. "Depuis le lancement de nos activités publicitaires en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, Targetspot a été un excellent partenaire qui nous a aidé à faciliter le contact entre les annonceurs locaux et notre audience jeune et influente, passionnée de musique" déclaré Michael Weissman, Chief Operating Officer, SoundCloud. "Ce nouvel accord exclusif continue d’offrir aux annonceurs l’expertise de pointe de Targetspot pour l’achat de l’inventaire publicitaire de Soundcloud, et nous aide à poursuivre notre croissance sur ces marchés".