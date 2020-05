Sonia Rolland en exclusivité sur Sybel dès ce 18 mai

"Plus qu'un passe-temps, mes rituels quotidiens me permettent de me sentir bien que ce soit mentalement ou physiquement. À travers cette série audio, je souhaitais partager avec les utilisateurs de Sybel mes habitudes bien-être, pour qu'ils puissent aussi en ressentir les bénéfices pour plus de sérénité et de confort" explique Sonia Rolland. Depuis 1 an, Sybel compte déjà plus de 60 créations originales et lance aujourd’hui sa nouvelle création co-produite avec Showcast et donc incarnée par Sonia Rolland : "Mes rituels bien être".ybel

Lancée en mai 2019 et dirigée par Virginie Maire, S propose des livres audio nouvelle génération pour tous et dans tous les genres et a déjà conquis plus de 1 million d’utilisateurs actifs.