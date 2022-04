Snapchat : première application mobile en France pour les 15-49

Les visiteurs uniques mensuels ont augmenté de 26% entre 2020 et 2022, et les visiteurs uniques quotidiens ont augmenté de 32% sur la même période. Cela fait de Snapchat la 4e application la plus visitée au quotidien. Selon médiamétrie, Snapchat apparait comme l'application la plus visitée au quotidien par les 15-49 ans et les 15-34. Snapchat est la 3e plateforme sociale la plus utilisée en France et réalise une pénétration de 94% chez les 15-24 ans en France.

Les Snapchatters se montrent "authentiques, fidèles à leur nature et ancrés dans le moment présent". En effet l’étude révèle que Snapchat permet aux Snapchatters "d'être naturels en toute sécurité, et libres d'échanger et de créer dès qu'ils en ressentent l'envie".